İzmir’de suç örgütüne ağır darbe! Helikopterli baskında suç ağı çökertildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İzmir Menderes, Karabağlar ve Konak ilçelerine bağlı Kadifekale ile Eşrefpaşa bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve liderliğini S.B. isimli şahsın yaptığı suç örgütü ile örgüte silah temin eden şahıslara yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir merkezli olmak üzere farklı şehir ve ilçelere toplamda 24 adrese yönelik helikopter destekli olarak eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucu 18 şüpheli gözaltına alındı. Firari olan 3 şüpheli hakkında ise çalışmalar devam ediyor.

TABANCA VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda gerçekleştirilen aramalarda 1 tabanca, 2 tüfek, 1 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.