İzmir’de ’tahliye’ dehşeti: Ev sahibi kiracısını öldürdü!

KİRACI HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. N.Ü. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.