İzmir’de ’tahliye’ dehşeti: Ev sahibi kiracısını öldürdü!

Giriş Tarihi: 5.03.2026 11:19 Son Güncelleme: 5.03.2026 11:20

İzmir'in Urla ilçesinde ev sahibi ile kiracısı arasında tartışma çıktı. Tahliye konusundan çıktığı öğrenilen tartışmada kan aktı. Ev sahibi N.Ü. (54), kiracısı Rıdvan Çelik'i (37) tabancayla vurarak öldürdü.

DHA Yaşam
Olay, dün akşam saatlerinde, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Ev sahibi N.Ü. ile kiracısı Rıdvan Çelik arasında tahliye konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ü, ruhsatsız tabancasıyla Çelik'e ateş açtı. Çelik, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

KİRACI HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. N.Ü. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

