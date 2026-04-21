İzmir’de tehdit paylaşımlarına 30 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde bulunan okullara yönelik 14 Nisan ve 15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemlerinin ardından, İzmir'de bulunan eğitim kurumlarını hedef alan tehdit içerikli sosyal medya paylaşımları ve ihbarlara ilişkin olarak derhal soruşturma başlattı.

OPERASYON YAPILDI

Yürütülen çalışmalar kapsamında, kamu düzenini bozabilecek nitelikte, halk arasında korku ve panik yaratmayı amaçlayan tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

30 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu çerçevede 'Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit' ile 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından 25 suça sürüklenen çocuk ve 5 yetişkin olmak üzere toplam 30 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmaların titizlikle yürütüldüğü öğrenildi.