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Giriş Tarihi: 2.3.2023 13:38

İzmir'de teknede cinayet! Öldürüp denize attılar

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında teknede çıkan kavgada tabancayla vurularak denize atılan kişi öldü. Tekneyle barınağa yanaşarak karaya çıkan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

AA
İzmir’de teknede cinayet! Öldürüp denize attılar

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde 5 kişi, Dikili Limanı Balıkçı Barınağı'ndan tekneyle denize açıldı. Teknedeki Mert Temel (30) ile F.D. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

F.D, yanındaki tabancayla Temel'e ateş ederek denize attı. Tekneyle barınağa yanaşarak karaya çıkan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Temel'in cesedini karaya çıkardı. Teknede bulunanlardan İ.C.C. ilçedeki bir otelde, N.S, ve N.K. ise Balıkesir'de yakalandı.

Firar eden cinayet zanlısı F.D'nin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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İzmir'de teknede cinayet! Öldürüp denize attılar
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