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Giriş Tarihi: 24.5.2022 01:09

İzmir'de tramvayın çarptığı kız ağır yaralandı

DHA
İzmir’de tramvayın çarptığı kız ağır yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde, otomobillerin arasından koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki A.N.K., tramvayın çarpması sonucu ağır yaralandı

Kaza, bugün saat 17.45 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı mevkisinde meydana geldi. Bir arkadaşı ile birlikte yolun karşısına geçmek için koşan A.N.K., bu sırada hareket halinde olan tramvayı fark etmedi. Otomobillerin arasından çıkarak tramvay hattına giren A.N.K.'ye tramvay çarptı. Çarpmanın şiddetiyle talihsiz kız, metrelerce savruldu.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar ve otomobil sürücüleri A.N.K.'ya yardım etmek için olay yerine koştu. Durumun bildirilmesi olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından A.N.K., ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan A.N.K.'nın, vücudunda kırık ve ezilmeler olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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İzmir'de tramvayın çarptığı kız ağır yaralandı
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