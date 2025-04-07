İzmir’de Umut Geçgel suç örgütü operasyonu: 12 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde polis ekipleri tarafından Umut Geçgel'in liderliğini yaptığı suç örgütüne operasyon düzenlendi. İzmir, Buca, Torbalı ve Seferihisar ilçelerinde Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak Yönetmek veya Üye Olmak, Silahlı Tehdit, Nitelikli Yağma, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarını işledikleri yönünde tespitler yapıldı.

Liderliğini Umut Geçgel'in yaptığı örgüt üyelerine yönelik gözaltı kararı çıkartıldı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 12 suç örgütü üyesi gözaltında alındı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 2 adet tabanca, 23 adet sentetik ecza hap, 2 adet Şarjör, 116 adet fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 203 bin 800 lira para ele geçirildi.