İzmir’de uyuşturucu deposuna baskın: 23 kilo ele geçirildi!

Giriş Tarihi: 19.11.2025 09:45

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda 23 kilo 517 gram skunk esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Karabağlar'da bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ve sokak satıcılarına dağıtım yapılacağı yönünde istihbarat üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada 23 kilo 517 gram skunk esrar ele geçirdi.

Şüpheli E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

