İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 1 ton 346,5 kilo skunk ele geçirildi

Giriş Tarihi: 11.03.2026 15:30

İzmir’de uyuşturucuya yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 ton 346,5 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan koordineli çalışmalar sonucu İzmir'in Torbalı ilçesinde uyuşturucuya yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 ton 346,5 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

57 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda araçta yapılan aramada; 1 ton 346,5 kg skunk uyuşturucu maddesi ile 57 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

"EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Daire Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.

