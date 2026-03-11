İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personellerinden oluşan Narko Alan ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından önceden tespit edilen çeşitli adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyon çerçevesinde evlerde yapılan aramalarda 8 kilo skunk, 200 gram metamfetamin, 180 adet sentetik ecza maddesi, uyuşturucu tartımında kullanılan 3 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 371 bin 500 lira nakit para ele geçirildi.



10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.