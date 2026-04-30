İzmir’de “Uyuşturucu Suçlarına Yönelik İl Koordinasyon Toplantısı” yapıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya; İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir İl Jandarma Komutanı Dr. Metin Düz, İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Telli, Cumhuriyet başsavcıvekilleri, Cumhuriyet savcıları, ilçe emniyet ve jandarma kolluk personeli, Bağımlılıkla Mücadele Eden Aileler Derneği temsilcileri ile adliye personeli katıldı.

BAŞSAVCI YELDAN KONUŞTU

Toplantının açılış konuşmasını yapan *İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, uyuşturucu kullanımının yalnızca bireysel bir sorun olmadığını, aynı zamanda toplumsal yapıyı tehdit eden ciddi bir güvenlik meselesi olduğunu" vurguladı. "Çocuklar gözbebeğimiz, gençler ise geleceğimizdir." diyen Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olarak hayata geçirmeyi planladıkları ve Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan Bağımsızlık Köyü ve Gençlik Merkezi projesiyle mücadelenin sadece cezalandırma boyutuyla sınırlı kalmadığını bu projeyle aynı zamanda iyileştirme ve bireyleri topluma yeniden kazandırma hedefinin de güçlü bir şekilde ortaya konduğunu belirtti.

SUNUMLAR YAPILDI

Program kapsamında; Uyuşturucu Bürosu Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcıları tarafından çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. Toplantı, saha uygulamaları doğrultusunda kolluk birimlerinden aktarılan soru-cevap bölümü ve genel değerlendirmelerin yapılmasının ardından, toplu aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

