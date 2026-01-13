İzmir’de uyuşturucuya operasyon: 1 ton 625 kg uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirildi

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırmalar sonucu uyuşturucuya yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 ton 615 kg uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı.

SATICIDAN İMAHALATHANEYE

Şüphelilerin, imalathane kurarak, uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edildi. Jandarmanın, sokaktaki satıcıdan üretim yapılan imalathaneye uzanan takibi sonucunda yapılan aramalarda; 1 adet uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi. 6 adet uyuşturucu hap basım makinesi, 1 ton 625 kg hammadde ele geçirildi.

"MÜCADELEMİZ TÜM VATANDAŞLARI KORUMAK"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Torbacısından imalatçısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.