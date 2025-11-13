Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de uyuşturucuya vurgun: 168 bin 448 sentetik ecza ele geçirildi!
Giriş Tarihi: 13.11.2025 10:35

İzmir'de narkotik polisleri tarafından Bornova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 168 bin 448 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İHA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulan bir araçla 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Belirlenen aracı takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonda aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 168 bin 448 adet sentetik ecza ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.Ü. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

