Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de vahşet! Nurcan’ı kocası boğazından tabancayla vurarak öldürdü
Giriş Tarihi: 23.04.2026 12:10

İzmir’de tartıştığı kocası Ç.Ç. (44) tarafından tabancayla boğazından vurulan 2 çocuk annesi Nurcan Çubuk (39) yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan katil koca Ç.Ç., kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK
  • ABONE OL

Olay, saat 21.30 sıralarında Buca ilçesi Çamlıpınar Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, Nurcan Çubuk ile kocası Ç.Ç., arasında henüz belirlenemeyen sebepten tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ç.Ç., tabancayla eşine ateş etti. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, boğazına mermi isabet eden Nurcan Çubuk'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

2 ÇOCUK ANNESİYDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 2 çocuk annesi kadının cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı eş, polis ekipleri tarafından Karabağlar ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#KARABAĞLAR #BUCA #İZMİR ADLİ TIP KURUMU #İZMİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA