İzmir’de vatandaşlar ayaklandı: ’Başımıza yıktıkları evlerimizi geri istiyoruz’

'ÇOK MAĞDURUZ'

Atamer Mahallesi Muhtarı Şenay Korkmaz, tünel çalışmalarına tepki göstermek için bir araya geldiklerini belirterek, "Gitgide evler paramparça oldu, bunun durdurulması için artık ne yapmak gerekiyor? Mahalle sakinleri burada ve çok mağduruz. Devletimizin bu işe el koymasını istiyoruz. Bu iş böyle giderse, can kaybı da yaşayabiliriz. Biri buna dur demeli." dedi.