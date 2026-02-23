Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de vefat eden Uzman Çavuş Karadağ, Adıyaman’da defnedildi
Giriş Tarihi: 23.02.2026 20:02

İzmir’de vefat eden Uzman Çavuş Karadağ, Adıyaman’da defnedildi

İzmir’in Buca ilçesinde dün vefat eden Jandarma Uzman Çavuş İsmail Karadağ, Adıyaman’da düzenlenen askerî törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Adıyaman Yeni Mezarlık Camii'nde gerçekleştirilen cenaze töreni, devlet erkânı ve vatandaşların yoğun katılımıyla duygu dolu anlara sahne oldu. Törene Adıyaman Valisi Sayın Dr. Osman Varol başta olmak üzere il protokolü, askeri ve mülki erkân, güvenlik güçleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk bayrağına sarılı naaşın tören alanına getirilmesiyle birlikte duygusal anlar yaşandı. Askerî tören mangası tarafından omuzlarda taşınan Karadağ'ın naaşı, saygı duruşu ve selamlamanın ardından katafalka konuldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, merhum için dualar edildi ve helallik alındı. Silah arkadaşları, üniformalarıyla saf tutarak Karadağ'a son görevlerini yerine getirdi. Tören alanında bulunan vatandaşlar da dualarla merhuma eşlik etti. Ailesi ve yakınları büyük bir üzüntü yaşarken, protokol üyeleri taziyelerini iletti. Vali Dr. Osman Varol, merhumun ailesine başsağlığı dileklerini ileterek devletin ve milletin her zaman şehit ailelerinin ve güvenlik güçlerinin yanında olduğunu vurguladı. Karadağ'ın görev süresi boyunca vatan hizmetini büyük bir fedakârlık ve sorumluluk bilinciyle yerine getirdiği ifade edildi. Kılınan cenaze namazının ardından Jandarma Uzman Çavuş İsmail Karadağ'ın naaşı, dualar ve tekbirler eşliğinde defnedildi. Tören, askerî birlik tarafından gerçekleştirilen saygı atışı ve bayrağın aileye teslim edilmesiyle sona erdi. Milletimizin huzur ve güvenliği için görev yapan kahraman güvenlik güçlerimizin fedakârlıkları bir kez daha yürekleri burktu.

