İzmir'de yangın faciası! 71 yaşındaki Hasan Girgin hayatını kaybetti engelli oğlu entübe edildi
Giriş Tarihi: 29.04.2026 08:38

İzmir'de yangın faciası! 71 yaşındaki Hasan Girgin hayatını kaybetti engelli oğlu entübe edildi

İzmir Bornova'da bir evde çıkan yangında baba Hasan Girgin (71) hayatını kaybetti. diyaliz hastası engelli oğlu Uğur Girgin (47) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede entübe edildi.

DHA Yaşam
İzmir’de yangın faciası! 71 yaşındaki Hasan Girgin hayatını kaybetti engelli oğlu entübe edildi
Yangın, saat 00.30 sıralarında Kızılay Mahallesi 513 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında çıktı. Hasan Girgin ve diyaliz hastası oğlu Uğur Girgin'ın yaşadığı son kattaki daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürdü.

Ekipler tarafından daire içerisinde yapılan incelemelerde Hasan Girgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan diyaliz hastası engelli oğlu Uğur Girgin ise ambulansa Ege Ünitversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağığr olan Uğur Girgin'in entübe edildiği öğrenildi.

Yanan evde olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından Hasan Girgin'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

#112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ #KIZILAY #İZMİR #İZMİR ADLİ TIP KURUMU #BORNOVA

İzmir'de yangın faciası! 71 yaşındaki Hasan Girgin hayatını kaybetti engelli oğlu entübe edildi
