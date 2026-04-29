İzmir’de yangın faciası: 71 yaşındaki Hasan Girgin hayatını kaybetti, engelli oğlu entübe edildi

Can alan yangın saat 00.30 sıralarında Bornova'ya bağlı Kızılay Mahallesi 513 sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında çıktı. Hasan Girgin ve diyaliz hastası oğlu Uğur Girgin'ın yaşadığı son kattaki daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürdü.

BABA ÖLDÜ OĞLU ENTÜBE EDİLDİ

Ekipler tarafından daire içerisinde yapılan incelemelerde Hasan Girgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan diyaliz hastası engelli oğlu Uğur Girgin ise ambulansa Ege Ünitversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Uğur Girgin'in entübe edildiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yanan evde olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından Hasan Girgin'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.