İzmir’de yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonu: 19 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Yasa Dışı Bahis ve Sanal Kumar" suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Bu kapsamda İzmir merkezli olmak üzere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken firari olan bir şüpheli için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

150 MİLYON TL BAHİS HAREKETİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, banka ve kripto hesaplarında ilk etapta yaklaşık 19 Milyon TL işlem hacmi tespit edildi. Devam eden çalışmalarda ise incelenen hesaplarda yaklaşık 150 Milyon TL tutarında yasa dışı bahis para hareketi olduğu değerlendirildi. Operasyon kapsamında; suç unsurlarının bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.