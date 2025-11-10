İzmir’de yer altı suları tükeniyor

İzmir'de barajlardaki su seviyeleri kritik düzeye inerken, yer altı su rezervleri de hızla tükeniyor. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'in su yönetiminde alarm verici bir durum yaşandığını belirtti. İzmir'in içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi, tarihinin en düşük oranı olan yüzde 1,54'e geriledi. Barajın 300 milyon metreküplük aktif hacminde sadece 4 milyon metreküp su kaldığını aktaran Prof. Dr. Yaşar, "Bu ayın sonunda oran yüzde 1'in altına düşecek. Geçen yıl günlük 230 bin metreküp su çekilirken, bugün bu miktar 50 bin metreküpe indirildi" dedi.Barajlardaki düşüş nedeniyle kentte ihtiyacın önemli bölümü yer altı su kaynaklarından sağlanıyor. Ancak derinleşen kuyular, İzmir'in rezerv niteliğindeki yer altı sularını tehdit ediyor. Prof. Dr. Yaşar, İzmir'in kişi başı su potansiyelinin 600 metreküple Türkiye ortalamasının oldukça altında olduğunu vurguladı ve "Barajlar doluyken bile suyun yüzde 50-55'i yer altından çekiliyor. Kuyulardan çekilen su, binlerce yıl önce yağan yağmurlardan kalma" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Yaşar, günde 600 bin metreküp gri suyun denize bırakıldığını, bunun arıtılarak tarımda kullanılması gerektiğini belirtti. Ankara, İstanbul ve Bursa'nın yer altı sularını rezerv olarak koruduğunu hatırlatan bilim insanı, İzmir'in ise rezerv sularını harcadığını söyledi. "Su bittiğinde İzmir biter" uyarısında bulunan Prof. Dr. Yaşar, kesintilerin artırılması ve yer altı sularının korunmasının hayati önem taşıdığını kaydetti.