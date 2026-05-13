Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de yürek burkan kaza! Dayı ve yeğen devrilen TIR'da hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 13.05.2026 10:16

İzmir’de yürek burkan kaza! Dayı ve yeğen devrilen TIR'da hayatını kaybetti

İzmir'in Menemen ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsü Ömer Faruk Uygun (29) ile yanındaki dayısı Burhan Çotur'un (65) hayatını kaybetti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de yürek burkan kaza! Dayı ve yeğen devrilen TIR’da hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Korkunç kaza Çandarlı-İzmir Kuzey Ege Otoyolu Menemen çıkışı yakınlarında meydana geldi. Aliağa istikametinden İzmir yönüne giden Ömer Faruk Uygun (29) idaresindeki 06 DGG 078 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan TIR, savrularak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Burhan Çotur

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü Ömer Faruk Uygun ile araçta yolcu konumunda bulunan dayısı Burhan Çotur'un (65) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Uygun ve Çotur'un cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ömer Faruk Uygun

#İZMİR #MENEMEN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de yürek burkan kaza! Dayı ve yeğen devrilen TIR'da hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA