İzmir’de yürek burkan kaza! Dayı ve yeğen devrilen TIR’da hayatını kaybetti

Korkunç kaza Çandarlı-İzmir Kuzey Ege Otoyolu Menemen çıkışı yakınlarında meydana geldi. Aliağa istikametinden İzmir yönüne giden Ömer Faruk Uygun (29) idaresindeki 06 DGG 078 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan TIR, savrularak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü Ömer Faruk Uygun ile araçta yolcu konumunda bulunan dayısı Burhan Çotur'un (65) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Uygun ve Çotur'un cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

