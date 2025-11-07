Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de yürek burkan olay | Beton mikserinin çarptığı kadın öldü: Torununu son anda yol kenarına çekerek kurtardı!
Giriş Tarihi: 7.11.2025 16:23

İzmir'de yürek burkan olay | Beton mikserinin çarptığı kadın öldü: Torununu son anda yol kenarına çekerek kurtardı!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde torunuyla yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin çarptığı Nadire Koç (64), hayatını kaybetti. Koç'un son anda yol kenarına çektiği torunu K.K. (7), yara almadan kurtuldu.

DHA Yaşam
İzmir’de yürek burkan olay | Beton mikserinin çarptığı kadın öldü: Torununu son anda yol kenarına çekerek kurtardı!

Acı kaza, saat 08.30 sıralarında Zafer Mahallesi Birgi Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; okula götürdüğü torunuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Nadire Koç'a, Y.Ş.'nin kullandığı beton mikseri çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

TORUNUNU KURTARDI

Nadire Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çarpma anında Koç'un son anda yolun kenarına çektiği torunun K.K. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Koç'un cansız bedeni, Ödemiş Devlet Hastanesi morguna ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Beton mikseri şoförü Y.Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de yürek burkan olay | Beton mikserinin çarptığı kadın öldü: Torununu son anda yol kenarına çekerek kurtardı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz