İzmir’de yürek burkan olay | Beton mikserinin çarptığı kadın öldü: Torununu son anda yol kenarına çekerek kurtardı!

Acı kaza, saat 08.30 sıralarında Zafer Mahallesi Birgi Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; okula götürdüğü torunuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Nadire Koç'a, Y.Ş.'nin kullandığı beton mikseri çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.