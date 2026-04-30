İzmir’deki dehşet kazada gözaltı

İzmir'de dün akşam saatlerinde kontrolden çıkan TIR, zincirleme kazaya neden oldu. Kaza dün saat 16.26'da Bornova İstanbul Caddesi Topçu Tugayı Lojmanları mevkiinde meydana geldi. Bornova yönüne giden TIR'ın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Kontrolsüz şekilde ilerleyen TIR, aralarında polis otosunun da bulunduğu 9 araca çarptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada can pazarı yaşanırken, demir yığınına dönen araçlarda sıkışanları itfaiye ekipleri çıkardı. TIR şoförü ile bir motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan polis memuru Serkan Hızlı da tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Biri polis 4 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

FİRMA YETKİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aracı işleten lojistik firma sahibi yetkilisi gözaltına alındı. Şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör