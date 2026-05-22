İzmir’deki elektrik faciası davasında tutuklu sanık kalmadı

İzmir'de 2 yıl önce 12 Temmuz'da yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti. 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik akımı faciasına ilişkin davada İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararları kaldırarak bazı sanıklar hakkında yeniden yargılama yapılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Gediz Elektrik'te çalışan 11 sanığın tahliyesine hükmetti. İstinaf mahkemesinin kararı doğrultusunda haklarında yeniden yargılama kararı verilen sanıkların, 22 Mayıs tarihinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nde yeniden çıkması kararlaştırıldı.

TUTUKLU SANIK KALMADI

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'nde bugün görülen davada tutuklu bulunan İZSU teknik amiri Mehmet Zeki Aytulun, Argan Mühendislik firmasında inşaat mühendisi Doğan Kılıç ve aynı firmada ızgara kolu bağlantı işinde çalışan Arif Kapuş tahliye edildi. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı.