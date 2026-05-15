İzmir’deki kooperatif soruşturmasında yeni dalga: 2 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Tunç Soyer'in tutuklu yargılandığı ikinci kooperatif soruşturması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kooperatiflerin mali denetçiliğini yapan Sun Bağımsız Dış Denetim ve YMM A.Ş.'nin sahipleri iş insanı Sıtkı Şükürer ile hayırsever iş insanı Mustafa Saim Uysal'ı kooperatif soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında bağımsız mali denetim şirketi olan Sun Bağımsız Dış Denetim ve YMM A.Ş.'nin kooperatiflerin mali denetimi konusunda hizmet alımı yaptığı yer almıştı.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan Sıtkı Şükürer, İzmir iş dünyasının yakından tanıdığı bir isim olarak biliniyor. ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sıtkı Şükürer, 2008-2009 yıllarında ESİAD'ın yönetim kurulu başkanlığı görevini yapmıştı. TARKEM'in kurucularından da olan Şükürer, Soyer döneminde büyükşehir belediyesinin çeşitli şirketlerinde mali denetim görevlisi olarak yer almıştı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

