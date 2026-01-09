İzmir’deki öğretmenin ’temizlik’ skandalında flaş gelişme: Öğrencileri ders saatinde evine götürmüştü!

Bornova'da, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T., iddiaya göre 4 Kasım 2025 tarihinde Ş.A., E.K, D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi okul yönetiminin ve velilerin bilgisi dışında, ders sırasında okuldan çıkarıp, evine götürerek temizlik yaptırdı.
FOTOĞRAFLARLA ORTAYA ÇIKTI
Velilerin İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yaptığı başvuruda, öğretmenin evinde çekildiği iddia edilen bazı fotoğraflar da öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin yer aldığı, bu durumun çocukların güvenliği açısından risk oluşturduğu ifade edildi.
TEMİZLİKTEN SONRA BİR DE YÜRÜDÜLER
Öğrencilerin iş bitiminde Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürüdükleri, daha sonra kendi imkanlarıyla toplu taşıma kullanarak evlerine dönebildikleri belirtildi. Velilerin şikayeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILIP, GÖZALTINA ALINDI
Konuyla ilgili İzmir Valiliğinden açıklama yapıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında öğretmen D.T.'nin görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, "İlimiz Bornova İlçesi Mesleki Eğitim Merkezi'nde görev yapan bir öğretmenin, 'Kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı' yönünde 08 Ocak 2026 tarihinde (bugün), basında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialar üzerine Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T. görevden uzaklaştırılmış, ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu şahıs gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.