İzmir’deki sel felaketinde korkunç iddia: Balımnaz ve Nergiz Türkkal kardeşler feci şekilde can vermişti!

Balımnaz Türkkal

'ÖLÜME TERKEDİLMİŞLER' İDDİASI

Olayla ilgili soruşturma sürerken hayatını kaybeden Balımnaz ve Nergiz Türkkal kardeşlerin bakkal dükkanı işleten babaları İlker Türkkal, acılarının halen tazeliğini koruduğunu söyledi. Türkkal, "İki evladımı birden kaybettim. Küçük kızım, evli olan ablasının evinde kalıyordu. 'Devran' ile yemeğe gitmek için evden çıkarken, ablasının da kendisiyle gelmesini istiyor. Ablasıyla birlikte arabaya biniyorlar. O sırada 'Tamer' de onlarla. Menderes'in Oğlananası Mahallesi'ne gidip, bir restorana yemek yiyorlar. Sözüm ona İzmir'e dönüş yolunda, 'Kaza oldu' diyorlar. Orası, İzmir'e dönüş yolu değil. Olayla ilgili birçok şüphe oluştu kafamızda. Kaza yapan bir insan, 12 saat sonra avukatıyla neden karakola gider? İkincisi, biri 16 diğeri 21 yaşındaki bir kız çocuğunu, ölüme nasıl bırakıp gidebilirsin? Hangi vicdana ve merhamete sığar. O an otomobilden kendi imkanlarınla çıktığında, dizine kadar suyun geldiğini iddia ediyorsun. Ama onları çıkartamadığını söylüyorsun. Araba sürüklenmiş yani koskoca adamlar çıkarken ufacık çocukları çıkartamamışlar. Çıkartamadığınızı da kabul edelim. Çevredeki evlerden neden yardım istemediniz? Neden kendi yakınlarınızı olay sonrası arayıp eşya istediniz? Neden 112'yi aramadınız? Madem dereye uçtunuz da üstünüzde o telefon nasıl çalıştı? Kızım emniyet kemeri takmazdı. Cenazesi, emniyet kemeri takılı olarak bulundu. Mekan çıkışında montları üzerlerinde olan kızlarımın ikisinin de üstünde montları yoktu. Çantaları, cep telefonları da yok. Kızımın sadece cebinde çakmak çıkıyor. Yani tamamen orada ölüme terk edilmişler. Ya da öldürülüp oraya atıldı. Benim tahminim öldürülüp atıldılar. Ama nedenini hala daha öğrenemedik" dedi.