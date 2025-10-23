İzmir’deki selde 1 kişi kaybolmuştu: Acı detay ortaya çıktı!

Sabaha kadar kayıp vatandaşımızla ilgili arama çalışmaları devam edeceğini ifade eden Vali Elban, "Sabah 12 balık adam daha çalışmalara katılacak. Yoğun bir şekilde arama faaliyetlerine devam edeceğiz. Bu akşam ilimizin Güney tarafında Seferihisar ve Menderes hattında gece yoğun yağış bekleniyor. Tüm ekiplerimiz uyardık. Tedbirlerimizi aldık. Herkesin yağış veya rüzgar gibi konularda yapmış olduğumuz uyarılara dikkat etmelerini rica ediyorum. Foça'mıza ve İzmir'imize geçmiş olsun" dedi.

AFAD BAŞKANI ALİ HAMZA PEHLİVAN AÇIKLAMA YAPTI

Pehlivan açıklamasında şu ifadeleri kullandı, "İzmir'de aracıyla sele kapılan vatandaşımıza henüz ulaşamadık. Kayıp vatandaşın aracına derede ulaştık. Kıyı aramaları devam ediyor."