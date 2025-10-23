İzmir’deki selde 1 kişi kaybolmuştu: Acı detay ortaya çıktı!

Foça ilçesi Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet mahallelerinde saat 12.30 sıralarında başlayan yoğun yağış sele neden olurken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Sel nedeniyle çok sayıda araç su altında kalırken, araçları ile mahsur kalan 5 kişi, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
ARACI 1 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
Ayrıca otomobiliyle sel sularında sürüklenen kişinin 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu olduğu ortaya çıktı. Kaptanoğlu'nun, menfez geçişi esnasında sel sularına kapılarak sürüklendiği ve kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, otomobili suya kapıldığı yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta buldu. Araç içinde yapılan kontrolde Bülent Kaptanoğlu bulunamamıştı.
KAYBOLMADAN ÖNCE KIZIYLA KONUŞUYORMUŞ
Edinilen bilgiye göre 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu, sel esnasında arabasını güvenli bir bölgeye geçmek istedi. Ancak bir anda yükselen sel suları, Kaptanoğlu'nun aracını sürükledi. Kaptanoğlu'nun olay anında kızıyla telefonda konuştuğu, yardım istediği öğrenildi. Yaşlı adamın telefonu suya düşünce bağlantıları kesildiği, ardından karşı komşusuna seslenerek yardım istediği ancak ekipler yetişmeden önce aracıyla birlikte selde kaybolduğu öğrenildi.
İZMİR VALİSİ ELBAN AÇIKLAMA YAPTI
Arama çalışmalarının sürdüğü bölgeye gelip, bilgi alan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bugün saat 12.46'da Foça başta olmak üzere ilimizin kuzey kısmında yoğun bir yağmur başladı. Yaklaşık 1,5 saat içerisinde metrekareye 144 kilogram yağış düştü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Maalesef şu an yanında bulunduğumuz köprü üzerinden aracı ile geçmeye çalışan bir vatandaşımız sele kapıldı. Arkadaşlarımızın aracı aşağıda bulundu, çıkarıldı. Maalesef araç içerisinde vatandaşımız yoktu. 19 balık adamımız suyun içerisinde, dışarıdan da kara ekiplerimiz arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor. En son kendisine ait bir cüzdan da bulundu. Kendisini arama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
"ARAMALAR SABAHA KADAR SÜRECEK"
Sağanak yağmurun bilançosunu da açıklayan Vali Elban, "Foça ilçemizde 169 ev ve iş yerinden su baskını ile ilgili ihbar geldi. Arkadaşlarımız sürekli bir şekilde bu yerlere ulaştı. Gerekli yardım ve destekte bulunuldu. Tahliyeyle ilgili çalışmalar yürütülüyor. Çok şükür can kaybı ve yaralımız yok. Vatandaşlarımızın tamamı ile ilgili talepleriyle alakalı kamu kurum ve kuruluşlarımızın misafirhanelerini ve kamplarımızı hazırladık. Vatandaşlarımızın ihtiyacı ve talebi üzerine oraları açacağız. Yağmur azaldığından itibaren defterdarlık, Çevre ve Şehircilik ile Tarım İl Müdürlüğü'nden arkadaşlarımız hasar tespit çalışmalarına hızla başladı. Yarın yağış ile ilgili herhangi bir artış olmazsa akşama kadar tespitlerimizi tamamlamayı düşünüyoruz.
Sabaha kadar kayıp vatandaşımızla ilgili arama çalışmaları devam edeceğini ifade eden Vali Elban, "Sabah 12 balık adam daha çalışmalara katılacak. Yoğun bir şekilde arama faaliyetlerine devam edeceğiz. Bu akşam ilimizin Güney tarafında Seferihisar ve Menderes hattında gece yoğun yağış bekleniyor. Tüm ekiplerimiz uyardık. Tedbirlerimizi aldık. Herkesin yağış veya rüzgar gibi konularda yapmış olduğumuz uyarılara dikkat etmelerini rica ediyorum. Foça'mıza ve İzmir'imize geçmiş olsun" dedi.
AFAD BAŞKANI ALİ HAMZA PEHLİVAN AÇIKLAMA YAPTI
Pehlivan açıklamasında şu ifadeleri kullandı, "İzmir'de aracıyla sele kapılan vatandaşımıza henüz ulaşamadık. Kayıp vatandaşın aracına derede ulaştık. Kıyı aramaları devam ediyor."