İzmir’deki şezlong cinayetinde flaş: Baltalı katilin son mesajı ortaya çıktı!

Olay, Çeşme'de 18 Temmuz 2025'te Ovacık Mahallesi Gücücek Koyu'ndaki bir sitede meydana geldi. Bekçilik yapan Soner Boztepe (30) şezlongda ölü bulundu. Boztepe'nin baltayla öldürüldüğünü değerlendiren jandarma, aynı saatlerde bölgede makilik alanda çıkan yangınla ilgili de çalışma başlattı. Jandarma, yangına ilişkin bilgi almak amacıyla tesadüfen Satılmış Şenel'in (46) evine gitti. Kapıyı açan Şenel'in vücudu ve tişörtünde kan lekeleri fark edilince, sitedeki cinayetle ilişkili olabileceği değerlendirildi, şüphe üzerine bu kişi karakola götürüldü.
TİŞÖRTÜNDEKİ KAN LEKESİ ELE VERDİ
Şenel'in bir süre önce Boztepe'nin bekçilik yaptığı sitede işten çıkarıldığı ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilince hakkında gözaltı kararı verildi. Satılmış Şenel, cinayet iddiasını reddetti ancak bölgedeki güvenlik kamerası kaydında elinde baltayla görüntüsüne ikna edici bir cevap veremedi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Şenel, tutuklandı. Ayrıca Şenel'in üzerindeki kan örnekleri maktul Boztepe'den alınan kanla uyumlu çıktı. Toplanan deliller ve tamamlanan soruşturmanın ardından Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca Şenel hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ
Satılmış Şenel'e, davaya bakan Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Mart'ta görülen karar duruşmasında, "tasarlayarak ve beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Sanığın, olaydan önce Boztepe'yi öldürmeye karar verdiği belirtilen kararda, şunlar kaydedildi: "Sanığın maktulün uyuduğu sırada eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca sanık maktulün kendini savunamayacak durumda olmasından faydalanarak eylemini kolaylıkla gerçekleştirmiş ve önceden yaptığı plan dahilinde baltayla öldürücü darbelerle vurmak suretiyle 'kasten öldürme' suçunu işlemiştir. Dolayısıyla suçta iki nitelikli halin varlığı da dikkate alındığında takdiri indirim hükmünün uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir."
KATİLİN SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI
Gerekçeli kararda katil Şenel'in son mesajı ortaya çıktı. Şenel'in olayın yaşandığı gece saat 01.08'de bir arkadaşına, "Bir haftadır peşindeyim onu harcayacağım... Benim onu almam gerekirse bedel ödeyeceğim." şeklinde gönderdiği mesajları gerekçeli kararda yer aldı. Ayrıca Şenel'in mesajı gönderdikten 24 dakika sonra elinde baltayla evine döndüğüne anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine de gerekçeli kararda yer verildi.