İzmir’deki şezlong cinayetinde flaş: Baltalı katilin son mesajı ortaya çıktı!

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Satılmış Şenel'e, davaya bakan Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Mart'ta görülen karar duruşmasında, "tasarlayarak ve beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Sanığın, olaydan önce Boztepe'yi öldürmeye karar verdiği belirtilen kararda, şunlar kaydedildi: "Sanığın maktulün uyuduğu sırada eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca sanık maktulün kendini savunamayacak durumda olmasından faydalanarak eylemini kolaylıkla gerçekleştirmiş ve önceden yaptığı plan dahilinde baltayla öldürücü darbelerle vurmak suretiyle 'kasten öldürme' suçunu işlemiştir. Dolayısıyla suçta iki nitelikli halin varlığı da dikkate alındığında takdiri indirim hükmünün uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir."