İzmir’deki TIR faciasının görüntüleri ortaya çıktı: 1 polisimiz şehit, 2 kişi yaralanmıştı...

Görüntülerde Manisa yönünden İzmir'e seyreden 45 KB 8376 plakalı tırın İstanbul Caddesi'nde kontrolden çıkarak önce önünde giden kamyona çarptığı, daha sonra çarpmanın etkisiyle tır ve kamyonun karşı yola geçtiği yer alıyor.
TIR DEREYE DEVRİLDİ
Kamera kayıtlarında, tırın karşı yönde seyreden polis aracı ve diğer araçlara çarptıktan sonra yol kenarında bulunan dereye devrilmesi de görülüyor.
1 POLİS ŞEHİT OLDU
Bornova ilçesinde tırın, aralarında polis aracı ve kamyonun da bulunduğu 10 araca çarptığı kazada 1 polis memuru şehit olmuş, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i polis 4 kişi yaralanmıştı.
İzmir'de feci kaza! Tır 9 araca çarptı: Ölü ve yaralılar var
İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Valilikten yapılan açıklamada; tırın karşı şeride geçmesi sonucu, biri polis aracı olmak üzere toplam 10 aracın karıştığı bir kazanın meydana geldiği bildirildi.
ŞEHİT OLAN POLİSİMİZİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İzmir Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Serkan HIZLI, Bornova'da meydana gelen trafik kazasında yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet, ruhu şâd olsun." ifadelerine yer verildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"29.04.2026 günü saat 16.30 sıralarında, ilimiz Bornova ilçesi Evka-3 sapağı, 57. Topçu Tugayı önünde çok araçlı, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir.
"Yapılan tespitlere göre; 45 KB 8376 plakalı tırın kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği, karşı şeritte seyir halinde olan bir polis ekip aracı olmak üzere 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza esnasında; ekip aracında görevli 1 polis memurumuz şehit olmuş, aynı araçta bulunan polis memurumuz ise ağır yaralanmıştır. Kazaya karışan tırın sürücüsü ile motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmiştir. Kazada toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4 vatandaşımız yaralanmış olup, yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunmakta, yaralılarımızın tedavilerine devam edilmektedir."
"Olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup; soruşturma kapsamında görevlendirilen 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulunmuştur. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, trafik ve makine mühendislerinden oluşturulan bilirkişi heyetinin hem olay yerinde hem de kazaya karışan araçlar üzerinde teknik incelemeleri devam etmektedir. Ayrıca kazaya sebebiyet veren tırın taşıdığı yükün aşırı tonajına ilişkin gerekli araştırma ve incelemeler başlatılmıştır. Meydana gelen kazaya ilişkin tahkikat çok yönlü olarak sürdürülmektedir."