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Giriş Tarihi: 14.6.2024

İzmir’den Mekke’ye bir hayalin peşinde

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
İzmir’den Mekke’ye bir hayalin peşinde
İzmir'de yaşayan 2 çocuk babası Yasin Yalçın (40), Hz. Muhammed'in atının adından ilhamla "Hamse" adını verdiği motosikletiyle 9 gün süren 7 bin 555 kilometrelik zorlu yolculuğun ardından Mekke'ye ulaştı. Yalçın, "Çocukluğumdan beri Arabistan'a gidip geliyorum. Amacım, araçla gitmek isteyenlere rehberlik etmekti. Benden sonraki insanlara faydalı olmak ve onlara yol göstermekti. Yolculuk sırasında sadece motor sürmüyorum; bazen durup dinleniyor, yolda ilgimi çeken şeylere zaman ayırıyorum" şeklinde konuştu.
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İzmir’den Mekke’ye bir hayalin peşinde
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