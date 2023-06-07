İzmir’e çok yakışacak! İzmir’e yeni tapu kadastro binası

Temel atma töreninde konuşan Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürü Yusuf Meşhur geçtiğimiz 21 Mayıs'ta tapu ve kadastro teşkilatının kuruluşunun 176. Yıl dönümünü kutlandığını söyledi. Bölge müdürlüğü binasının İzmir depreminde ağır hasar aldığı için yıkılmasının ardından iki ayrı binada hizmet vermeye başladıklarını belirten Meşhur; "Deprem sonrası iki ayrı binada ama tek bir anlayışla hizmet vermeye başladık. Bu yıl 21 Mayıs tarihinde 176. Kuruluş yıldönümümüzü kutladık. Kurucumuz Mahmut Esat Efendi'nin 21 Mayıs 1847 yılında atmış olduğu tapu kadastro temelini 176 yıldır devam ettirmenin gururunu yaşamaktayız. Her ne kadar 2 ayrı binada hizmet versek de devlet hizmetini devlet olma düsturu ile tek bir anlayışla vatandaşlarımıza sunmaya devam etmekteyiz. Kurum misyonumuz: Taşınmaza ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etmek, güncellemek ve vatandaşımızın hizmetine sunmaktır. Vizyonumuz ise taşınmazlara ilişkin politikaları belirleyen ve yöneten lider kurum olmak. İzmir bölge olarak İzmir, Aydın ve Manisa illerinde hizmet veren 64 tapu müdürlüğü ile 3 tane kadastro müdürlüğünden oluşan ve bin 500 personeli ile yaklaşık 7 milyon vatandaşa hizmet veren bir kurumuz. Bu hizmeti sunarken teknolojiyi en üst düzeyde kullanan kurumların başında gelmekteyiz. Kurumumuzdan hizmet alan kurum, özel ve tüzel kişilere en kısa sürede, en doğru şekilde, en güncel bilgiyi sunmak ana hedefimiz. Bu hedefe ulaşmak içinde genel müdürlük olarak birçok projeyi Türkiye Yüzyılında gerçekleştirmek için 20 bin personelle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu projelerden birisi olan 3 boyutlu kadastro projesi ile inşallah İzmir ili Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerimizde pilot proje olarak önümüzdeki aylarda çalışmalarına başlayarak bu gururu da yaşamış olacağız.

Üç boyutlu kadastro ile ilgili gayrimenkul üzerinde bulunan binaların mimari projeleri ile birlikte, optik kamera ile havadan alınan görüntüler ile birleştirilerek adres kayıt, nüfus kayıt ve imar durumları ile bir bütünlük arz eden bir sistemden bahsediyoruz. Bu hizmetleri yaparken de üst kademe olan bölge Müdürlüğümüzün idari ve sistemsel bütünlüğü olarak ek hizmet binasına ihtiyaç duyuldu. İzmir depremi sonrası 2 ayrı binada hizmet veren müdürlüğümüz bugün temelini atacağımız yeni binanın hizmete girmesi ile Türkiye yüzyılında kurumumuza düşen görevleri en iyi şekilde icra edecektir" dedi.

İHALESİNİ TOKİ YAPTI

Yeni binanın yapılacağı arsanın tahsis işlemlerinin ardından TOKİ ile protokol imzalandığını belirten Meşhur: "Binamızın yapım ihalesi TOKİ tarafından gerçekleştirildi. Hazırlık çalışmalarına Ekim 2022'de başlandı. Temel güçlendirmesi olan yaklaşık 520 fore kazık ile birlikte 6 Şubat 2023'de yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi sonrası ülkemizdeki tüm firmalar ve kurumlar deprem bölgesinde görev aldıkları için inşaatımıza belirli bir süre ara verildi. Bugün itibariyle çalışmalara tekrar başlandı ve temel atma aşamasına gelindi. İnşallah yüklenici firmanın gayretleri ile en kısa sürede bitirip hizmete açmayı da temenni ediyoruz" diye konuştu.

DEPREMİN EN ETKİLİ OLDUĞU BÖLGE

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de 117 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen depremin en etkili olduğu bölgenin bugün tapu ve kadastro bölge müdürlüğü hizmet binasının temelinin atıldığı Manavkuyu Mansuroğlu bölgesi olduğunu söyledi. İzmir depreminin ardından 6 Şubat'ta da Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen büyük felaket ile karşı karşıya kalındığını hatırlatan Vali Köşger: " Allahtan her iki depremde de hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Bina temeli atarken depremden bahsetmek aslında binanın temelinin zeminin her türlü teknik, fenni, ilmi gereklerini yerine getirilerek yapılması konusunda altı çizilmesi gereken bir husus. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu bölge, merkez üssü İzmir'e 47 kilometre uzaklıkta olan bir depremden en çok etkilenen bir bölge idi. O anlamda inşallah atılan temel bütün bu fenni, ilmi, teknik gereklilikler yerine getirilerek atılıyordur. İnşallah sağlam bir bina yapılır." diye konuştu.

TAPU KADASTRO BİNASI DA HASAR GÖRDÜ

30 Ekim İzmir depreminin mağdurlarından birisinin de Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürlüğü olduğunu hatırlatan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: "Hizmet verdikleri valilik ek binası ağır hasar aldığı için yıkılmak durumunda kalmıştı. Onun için bugün yenisi yapılıyor. İnşallah depreme dayanıklı, çağın gereklerine uygun, tapu ve kadastronun günümüz koşullarında en iyi şekilde vermesini sağlayacak bir bina inşa edilir" diye konuştu. Tapu ve Kadastro Teşkilatının 176 yıllık geçmişi ile Türkiye Cumhuriyetinden daha uzun bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Köşger: "Sadece Türkiye Cumhuriyetinde değil Balkanlar'da, Orta Doğuda her yerde bugün tapunun belgeleri hala geçerli ve kullanılıyor. Köklü bir kurum. Mülkiyet hakkı ne kadar kutsalsa yapılan işte o kadar kutsal. Bu binanın hizmete girmesi ile birlikte tapu hizmetleri inşallah İzmir'de daha güzel bir şekilde veriliyor olacak. Yusuf bey konuşmasında 3 boyutlu kadastrodan bahsetti. İnşallah onu da süratle gerçekleştiririz. Türkiye'de dijitalleşme ve e-devlet hizmetleri, Avrupa ülkelerinden daha hızlı ilerlemekte. Bunu biz değil dışarıdan gelenler söylüyor. Üç boyutlu kadastral çalışmalar da tamamlanırsa belki de dünyaya örnek olmuş bir çalışmayı da gerçekleştirmiş oluruz" dedi. Vali Köşger temeli atılan binanın İzmirli hemşehrilere yakışır bir bina olmasını diledi. Konuşmaların ardından binanın temeli Valiş Köşger, Bölge Müdürü Meşhur ve kurum çalışanları ile birlikte atıldı.