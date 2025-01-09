İzmir’i kilitleyen işçi eylemi bitti

SENDİKA MESAJ ATARAK EYLEMİN SONLANDIĞINI DUYURDU

Sendika yönetimi önceki gece işçilerin cep telefonlarına attığı SMS mesajı ile eylemin sona erdiğini açıkladı. Sendikadan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli İzenerji ve İzelman Emekçileri; 2 gündür vermiş olduğumuz mücadelemiz sonucunda ve Genel Başkanımız Remzi Çalışkan'ın İşveren ile yapmış olduğu görüşme üzerine İşveren'in Bölge Temsilcimiz Memiş Sarı'yı arayarak maaşlarımızın Perşembe günü gün içerisinde yetiştirilememesi durumunda en geç kesin olmak kaydıyla Cuma günü hesaplarımıza geçeceği tarafımıza bildirilmiştir.