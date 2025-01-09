İzmir’i kilitleyen işçi eylemi bitti

İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzelman ve İzenerji şirketlerine çalışan yaklaşık 25 bin işçinin 7 Ocak'ta yatması gereken maaşlarını yatırmaması nedeniyle başlayan eylem sona erdi. 2 gündür adeta kenti kilitleyen elemin sona ermesi ile birlikte İzmirliler de rahat nefes aldı.
SENDİKA MESAJ ATARAK EYLEMİN SONLANDIĞINI DUYURDU
Sendika yönetimi önceki gece işçilerin cep telefonlarına attığı SMS mesajı ile eylemin sona erdiğini açıkladı. Sendikadan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli İzenerji ve İzelman Emekçileri; 2 gündür vermiş olduğumuz mücadelemiz sonucunda ve Genel Başkanımız Remzi Çalışkan'ın İşveren ile yapmış olduğu görüşme üzerine İşveren'in Bölge Temsilcimiz Memiş Sarı'yı arayarak maaşlarımızın Perşembe günü gün içerisinde yetiştirilememesi durumunda en geç kesin olmak kaydıyla Cuma günü hesaplarımıza geçeceği tarafımıza bildirilmiştir.