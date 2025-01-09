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Giriş Tarihi: 9.1.2025 13:10 Son Güncelleme: 9.1.2025 13:47

İzmir'i kilitleyen işçi eylemi bitti

İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzelman ve İzenerji Şirketlerinde çalışan yaklaşık 25 bin işçinin maaşlarını zamanında yatırmaması nedeniyle belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikasının başlattığı iş bırakma eylemi 2. günün sounda bitti.

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İzmir’i kilitleyen işçi eylemi bitti

İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzelman ve İzenerji şirketlerine çalışan yaklaşık 25 bin işçinin 7 Ocak'ta yatması gereken maaşlarını yatırmaması nedeniyle başlayan eylem sona erdi. 2 gündür adeta kenti kilitleyen elemin sona ermesi ile birlikte İzmirliler de rahat nefes aldı.

SENDİKA MESAJ ATARAK EYLEMİN SONLANDIĞINI DUYURDU

Sendika yönetimi önceki gece işçilerin cep telefonlarına attığı SMS mesajı ile eylemin sona erdiğini açıkladı. Sendikadan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli İzenerji ve İzelman Emekçileri; 2 gündür vermiş olduğumuz mücadelemiz sonucunda ve Genel Başkanımız Remzi Çalışkan'ın İşveren ile yapmış olduğu görüşme üzerine İşveren'in Bölge Temsilcimiz Memiş Sarı'yı arayarak maaşlarımızın Perşembe günü gün içerisinde yetiştirilememesi durumunda en geç kesin olmak kaydıyla Cuma günü hesaplarımıza geçeceği tarafımıza bildirilmiştir.

Bu süreçte emeğine, ekmeğine ve mücadelesine sahip çıkan İzelman ve İzenerji Emekçilerine 1,2,3 ve 9 nolu Şube Yönetim Kurulları ve İşyeri Temsilcileri olarak teşekkür ediyoruz. Eylemimiz an itibariyle sona ermiştir." dendi.

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İzmir'i kilitleyen işçi eylemi bitti
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