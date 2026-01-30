İzmir’i kuvvetli sağanak vurdu... Yollar göle döndü evleri su bastı!

İzmir'i yine sağanak yağış vurdu. Her yağmurda yaşanan bildik manzaralar dün, gün boyu etkili olan sağanak yağmurda da ortaya çıktı. Kentte gün boyunca aralıklarla etkisini gösteren sağanak ve fırtına akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

KUVVETLİ SAĞANAK VE ŞİDDETLİ FIRTINA

Kuvvetli sağanak ve fırtına özellikle merkez ilçeler Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova olmak üzere diğer ilçeleri de etkiledi.

SEL MEYDANA GELDİ

Bazı sokak ve yollarda kuvvetli sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu. Buca'nın Vali Rahmi Bey ve Yaylacık mahallelerinde, Gaziemir'in Akçay Caddesi'nde sel meydana gelirken, bazı araçlar su altında kaldı.

3 DEREDE TAŞKIN YAŞANDI

Efeler Mahallesi'nde ise kuvvetli yağış nedeniyle istinat duvarı yıkıldı. Konak'ın Yenişehir Mahallesi'nde rögarlar taştı. Yağıştan kent içinden geçen dereler de nasibini aldı. Manda, Meles ve Arap derelerinde taşkınlar yaşandı. Su birikintileri ve sel nedeniyle sürücü ve vatandaşlar cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekerken, işyerini su basan esnaf büyük çaresizlik yaşadı. Belediye ekiplerinden destek gelmeyince iş başa düştü, çoğu esnaf işyerine basan suları kendi tahliye etmek zorunda kaldı.

YILDIRIM DÜŞTÜ, 3 İLÇEDE SULAR KESİLDİ

Aşırı yağış kentte su baskınlarına neden olurken İzmir'in üç ilçesinde akşam saatlerinden itibaren su kesintisi yaşandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İZSU) yapılan açıklamada, Halkapınar Pompa İstasyonu'na yıldırım düştüğü belirtilerek, 'Bu hattan beslenen Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerine su verilememektedir. Ekiplerimiz arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir' ifadeleri kullanıldı.

MOTOKURYE SON ANDA KURTARILDI

Buca ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaş ve araçta mahsur kalan 3 kişi polis ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Aynı ilçede sel sularına kapılan bir motokurye ise bir süre sürüklendikten sonra durabildi.