İzmir’in çatısı beyaza büründü!

Giriş Tarihi: 30.03.2026 21:22

İzmir Kent merkezinde geçtiğimiz hafta Cuma günü akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. İzmir’in çatısı olarak adlandırılan Ödemiş Bozdağ, Cumartesi akşamı başlayan kar yağışı ile beyaz örtü ile kaplandı.

İzmir'de geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde başlayan yağmur hafta sonu belirli aralıklarla devam etti. İzmir kent merkezindeki sağanak yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hafta sonu hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte Cumartesi akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İzmir'in çatısı olarak bilinen Ödemiş Bozdağ da kar yağışı ile birlikte beyaz örtü ile kaplandı. Belediye ekipleri, bölgede ulaşımda sorun yaşanmaması için gün boyu yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Yetkililer Bozdağ'a gitmek isteyen vatandaşları kar lastiği ve zincir konusunda uyardı.

