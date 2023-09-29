İzmir’in çöpünü Bergama’ya istemiyoruz

İzmir'in kangren haline gelen sorunları arasında ilk sırada yer alan ve Harmandalı Çöp Tesisi'nin kapasitesinin dolması nedeniyle krize neden olan 'çöp' sorunu için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalı Çöplüğü'nün yükünü azaltmak amacıyla projelendirdiği Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi için çalışmalar yeniden başladı. Başta Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu olmak üzere AK Partili bir çok isimden planlama sürecine tepki gelirken, ÇED süreci başlatılan proje kapsamında bölgede 'halkın katılım toplantısı' gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Bergama ısrarına, belediye başkanı Hakan Koştu'dan tepki geldi

'BÖYLE BİR ÇALIŞMA YAPILMASI DOĞRU DEĞİL'

Projeye karşı olan tutumlarının değişmediğini belirten Bergama Belediye Başkanı Koştu, "Biz Belediye olarak bununla ilgili fikrimizi daha önce de belirtmiştik. Bize sorulduğunda burada çöp tesisinin olmasının mümkün olmayacağını, metropolün bütün çöpünün Bergama'ya toplanmasının çok doğru olmadığını ifade etmiştik. Fikrimiz yine aynı. Yanlış ve hatalı bir proje. İzmir'in çöpünün Bergama'ya taşınması doğru değil, Bergama'ya bu yükün gelmesi hem tarım hem turizm kentinde böyle bir çalışmanın yapılması doğru değil" dedi.





'HER PLATFORMDA BERGAMA'NIN HAKKINI SAVUNACAĞIZ'

Hukuki olarak Bergama'nın haklarını her platformda savunacaklarını belirten Koştu: "Arkadaşlarımız konu üzerinde çalışıyor. Bergama'nın geleceği ile ilgili bize de sorulursa daha önceki fikrimizi tekrarlarız ve burada olmayacağını belirtiriz" dedi.





'İZİNSİZ SEVKİYATIN YAPILDIĞINI DUYUYORUZ'

Bergama'da mevcutta yer alan evsel atık bertaraf tesisinin kapasitesinin üstünde çalıştırıldığı iddiaları hakkında konuşan Koştu, "Harmandalı'ndaki gelişmelerden sonra Bergama'ya izinsiz bir sevkiyatın yapıldığını duyuyoruz. Tabiki ispat etmek gerekir. Biz en başından beri söylüyoruz. Harmandalı'ndaki mesele yeni bir mesele değil. Bunun tüm yükünü, kahrını Bergama çekmemeli. Bergama'ya yeni geldiğimde Kınık, Bergama, Dikili'nin ve Aliağa'nın evsel atıklarının burada geri dönüşüme kazandırılabileceği ile ilgili benim olumlu görüşüm vardı ancak şu an farklı bir durum söz konusu. İzmir'in metropol ilçelerinin çöpünün Bergama'ya taşınması söz konusu. Her sorunu yerinde çözmek gerekir. İzmir'in merkez ilçelerinde toplanan katı atıkların bu kadar yol kat edilerek Bergama'yla getirilmesine kesinlikle karşıyım. İzmir'in çöp yükü Bergama'nın sırtına yüklenmemeli" diye konuştu.

'NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ'

"Yeri ve zamanı gelince ne gerekiyorsa yapıp tepkimizi koyacağız." diyen Koştu: "Bergama'mızı koruyup kollayacağız. Doğal, tarihsel ve tarım zenginliğimizi hiçbir şey için heba etmeyeceğiz" dedi.