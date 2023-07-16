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Giriş Tarihi: 16.7.2023 00:21 Son Güncelleme: 16.7.2023 00:52

İzmirliler 15 Temmuz’da Konak Meydanı’na akın etti

İzmirliler 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 7. yıldönümünde Konak Meydanı’nı tıka basa doldurdu. Ellerine Türk bayraklarını alan İzmirliler anma töreni için Konak Meydanı’na akın etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıldönümünde her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle anma töreni düzenlendi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmirliler 15 Temmuz’da Konak Meydanı’na akın etti

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 7. yıldönümünde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle Konak Meydanı'nda anma töreni gerçekleştirildi. Genç yaşlı birçok İzmirli Türk bayrakları ile meydanı doldurdu.

İzmir'deki etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile AK Parti ve MHP milletvekilleri katıldı.

ANMA TÖRENİ ŞEHİTLİK ZİYARETİYLE BAŞLADI

İzmir Valiliği'nin ev sahipliğindeki anma töreni sabah saatlerinde Kadifekale Hava Şehitliği'nin ziyaret edilmesi ile başladı. Ardından Konak Meydanı'nda akşam şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti verildi.

Mehteran konseri ve Semazen gösterisinin de yer aldığı anma etkinliğinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla halka hitabı meydandaki dev ekranlardan canlı olarak yayınlandı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ SANCAK KOŞUSU

Program çerçevesinde saat 21.30'da İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger konuşma yaptı. Konuşma sonrası Gençlik Spor İzmir İl Müdürlüğünce düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu sancak teslimi töreni yapıldı. Daha sonra Kahramanlık Türküleri konseri, darbe kalkışmasının ilk görüntülerinden oluşan videoların yayınlanması, tüm camilerde aynı anda sela okunmasıyla gece boyu devam etti.

3 BOYUTLU LED KULE'DE VİDEO GÖSTERİMİ

Gündoğdu Meydanı'nda sabah saatlerinde açılan 3 boyutlu LED Kule'de, 15 Temmuz 2016'da yaşananlar gösterilip, 15 Temmuz'un görgü tanıklarının videoları yayımlandı. Meydanda ayrıca 15 Temmuz'u anlatan 25 fotoğraftan oluşan açık hava sergisi de kuruldu. Sabah saatlerinden itibaren hem LED Kule'yi hem de sergiyi yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti.

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İzmirliler 15 Temmuz’da Konak Meydanı’na akın etti
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