İzmirlinin milyonları boşa gitti! Tugay zarar ediyor diye tam otomatik otoparkı kapattı

Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Tunç Soyer döneminde Bayraklı'da, İzmir Adliyesi'nin yanında hayata geçirilen Smyrna tam otomatik çok katlı otoparkı kapattı. Kapatmaya gerekçe olarak da doluluk oranlarının düşük olması ve zarar etmesi gösterildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın otopark sıkıntısı yaşanan kentte milyonlarca lira harcanarak hayata geçirilen tam otomatik katlı otoparkı kapatması skandal olarak nitelendirildi., Tugay daha önce de Konak ilçe sınırları içinde Mezarlık Başı semtinde yine İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzelman Şirketi tarafından işletilmekte olan Çankaya Çok Katlı Otoparkını depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile kapatmış, kapatma kararı AK Parti Cephesinde büyük tepkiyle karşılanmıştı. Geçtiğimiz günlerde otopark konusunda birbiri ile çelişen açıklamalarla kamuoyunda büyük şaşkınlık yaratan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tartışma çıkaracak yeni bir kararın altına daha imza attı.

TUGAY'IN TALİMATI İLE

Kent merkezinde otopark sıkıntısı nedeniyle araçlar yol kenarlarına park etmek zorunda kalırken Başkan Tugay'ın talimatı ile Bayraklı'da, İzmir Adliyesinin hemen yanında hizmete açılan Symrna tam otomatik çok katlı otopark kapatıldı. Dün sabah saatlerinde hiçbir şeyden habersiz aracını park etmek için otoparkın kapısına dayanan araç sürücüleri karşılaştıkları manzara karşısında büyük şok yaşadı. Edinilen bilgilere göre İzmir Büyükşehir Belediyesi kapatmaya gerekçe olarak da otoparkın doluluk oranlarının düşük kalması dolayısı ile de zarar etmesini gösterdi.

BUNUN ADI SKANDAL

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın milyonlarca liraya mal olan ve gün içinde binlerce kişinin girip çıktığı İzmir Adalet Sarayının hemen yanı başındaki Symrna tam otomatik katlı otoparkı kapatması skandal olarak nitelendirildi.

BÖLGENİN OTOPARK İHTİYACINI KARŞILIYORDU

İzmir Adliyesinin hemen yanında Adalet mahallesinde inşa edilen Symrna Tam Otomatik Katlı Otopark 2022 yılında hizmete açılmıştı, O dönemin parası ile 66.5 milyon TL'ye mal olan 636 araç kapasiteli otopark Türkiye'nin en büyük tam otomatik otoparkı olarak lanse edilmişti.

ŞUBAT 2022'DE HİZMETE AÇILMIŞTI

İZELMAN tarafından işletilen ve bin 100 metrekarelik alanda çelik konstrüksiyondan yapılan 44 metre yüksekliğindeki otopark, 18 araç park katından oluşuyordu. Smyrna Tam Otomatik Katlı Otoparkın 12 katında binek, 6 katında ise SUV tarzı yüksek araçlara park imkanı sağlanıyordu.

FAHİŞ ZAM OTOPARKLARIN BOŞ KALMASINA NEDEN OLMUŞTU

İzmir Büyükşehir Belediyesi son olarak geçtiğimiz Ocak ayında kent genelinde belediye eli ile işletilen açık ve kapalı otoparklara yüzde 187 ile yüzde 250 arasında değişen oranlarda zam yapmış, zam o süreçte İzmirlilerin büyük tepkisine neden olmuştu. Otoparkın zarar etmesinde yüksek otopark bedellerinin de etkili olduğu öne sürüldü.

ÇANKAYA KATLI OTOPARKINI DA KAPATMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay geçtiğimiz aylarda Tarihi Kemeraltı Çarşısına aracıyla alışverişe gelen vatandaşların otopark ihtiyacını karşılayan Çankaya Çok Katlı Otoparkını depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile önce kapatma ardından da yıkım kararı almıştı. Karar büyük tepki çekmiş AK Partili milletvekilleri otoparkın yıkım yerine depreme karşı güçlendirilip tekrar hizmete alınması için çalışma başlatmıştı.

PARKLANMA ÜCRETLERİ NE KADARDI

Smyrna tam otomatik otoparkında parklanma ücreti 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren 0-2 saat 40 liradan 200 TL'ye, 2-4 saat 70 TL'den 240 TL'ye, 4-6 saat için 60 liradan 280 liraya, 6-12 saat için 70 liradan 320 liraya, 12-24 saat için ise 100 liradan 360 lira parklanma ücreti alınıyordu.