İzmirlinin parasına çökmüşler!

Yerel seçim öncesi meydanlarda İzmirlilere 'Türkiye'nin en ucuz içme suyunu kullanmayı' vaat eden Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra verdiği sözleri çabuk unuttu.

İNDİRİM BEKLERKEN BİNDİRİM OLDU

Su tarifelerinde indirim yerine adeta bindirim yapan Tugay geçtiğimiz temmuz ayında içme suyunda yaptığı yüzde 45'lik artıştan sonra 2025 yılının ilk altı ayı için de yüzde 30 zam öngördü.

CHP'LİLERİN OYLARIYLA KABUL EDİLDİ

Zamlı tarifenin de yer aldığı 2025 mali yılı tahmini gelir gider bütçesi, geçtiğimiz hafta Cumhur İttifakı Meclis Üyelerinin tüm itirazlarına rağmen CHP'li meclis üyelerinin oyları ile İZSU Genel Kurulunda oy çokluğu ile kabul edildi.

MİLYONLARCA LİRA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMİŞLER

Bütçe görüşmeleri sırasında İZSU Genel Müdürlüğünün kent genelinde su baskınlarını önlemek için cadde ve sokaklarda inşa ettiği yağmursuyu kanallarının amortisman bedellerini yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde İzmirlinin sırtına yükleyerek bu yolla yurttaşlardan su faturası adı altında milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

AK PARTİLİ ATMACA GÜNDEME GETİRDİ

Genel Kurulda söz alan AK Partili Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca İzmirlilere "Hakkınızı arayın. Su faturaları ile sizlerden haksız şekilde tahsil edilen amortisman bedellerini geri isteyin" çağrısında bulundu.

SAYIŞTAY RAPORU'NA ATIFTA BULUNDU

Genel kurulda yaptığı konuşmada Sayıştay'ın İZSU'nun 2023 yılına ilişkin iş ve işlemlere ilişkin olarak hazırladığı denetim raporuna atıfta bulunan Atmaca: "Sayıştay İZSU Genel Müdürlüğünün 2023 yılına ilişkin iş ve işlemlerinde yaptığı incelemede dikkat çeken bir bulguyu raporlarına taşımış. Denetçiler hazırladıkları raporda kamu kaynaklarının hukuka uygun olarak elde edilmesi gerektiğine dikkat çekip yağmur sularının uzaklaştırılmasına için yapılan harcamalara ilişkin hesaplanan amortisman giderlerinin tarifelere yansıtılmaması gerektiğini belirtmiş. Yani biz yurttaşlarımızdan hak etmediğimiz halde yağmur sularının uzaklaştırılmasına ilişkin yapılan yatırımların amortisman bedellerini İzmirliden tahsil etmişiz. Ben buradan yurttaşlarımıza bu konuyla ilgili haklarını aramalarını ve İZSU'ya müracaat ederek kendilerinden haksız şekilde tahsil edilen bu paraları geri istemelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

UYGULAMAYA SON VERDİK

Öte yandan SABAH'ın ulaştığı İZSU yetkilileri ise Sayıştay'ın hazırladığı rapor doğrultusunda amortisman bedellerinin su faturalarına yansıtılması uygulamasına 2024 yılı başından itibaren son verildiğini açıkladı. Yetkililer SABAH'ın 'Ne zamandan bu yana amortisman bedelleri su faturalarına yansıtılıyordu?' sorusuna ise yanıt vermedi.