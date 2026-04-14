İzmit Körfezi’nde büyük dönüşüm

İzmit Körfezi'nde uzun yıllar boyunca biriken kirliliğin temizlenmesine yönelik yürütülen dip çamuru temizleme çalışmaları, sonuç vermeye başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında 195 hektarlık alandan 1,8 milyon metreküp çamur bertaraf edildi. Deniz tabanı temizlendikçe ekosistem yeniden canlanırken biyoçeşitlilik de arttı. Suyun doğal sirkülasyonu yeniden sağlanmasıyla yıllardır görülmeyen birçok deniz canlısı da Körfez'e geri dönmeye başladı.

DENİZ NEFES ALDI

Dipte biriken "ölü tabaka" olarak adlandırılan çamurun temizlenmesiyle deniz suyu oksijenle yeniden buluştu. Uzmanlar, bu tür iyileşmelerin uzun vadede Marmara Denizi'nin genel sağlığı açısından da kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

SAKİNLERİ GERİ DÖNDÜ

Bir dönem kirlilik ve bulanıklık nedeniyle bölgeden uzaklaşan yunuslar, yeniden İzmit Körfezi'nde görülmeye başlandı. Bunun yanı sıra kırlangıç balıkları ve kalamar gibi hassas türlerin de temizlenen alanlarda yeniden ortaya çıkması dikkat çekti. Deniz çayırları, pinalar ve deniz patlıcanları gibi ekosistem için kritik öneme sahip canlılar geri dönmeye başladı. Bu canlılar, denizin kendi kendini temizleme mekanizmasının önemli parçaları olarak biliniyor. Dip çamuru temizliği, Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj sorununa karşı da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Deniz tabanındaki organik yükün azaltılmasıyla müsilaj oluşumuna zemin hazırlayan koşulların da ortadan kaldırılması hedefleniyor.

ÖRNEK OLDU

İzmit Körfezi'nde yürütülen bu kapsamlı çevre çalışması, yalnızca yerel ölçekte değil uluslararası platformlarda da ilgi görmeye başladı. Çevre alanında örnek gösterilen uygulamalar arasında yer alan proje, farklı ülkelerde yapılan sunumlarla dikkat çekerken birçok kıyı kenti için model oldu.