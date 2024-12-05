İzmit sahilinde şok! Domuz bağı yapılmış ceset bulundu

Sabah saatlerinde denizde bulunan balıkçılar, suyun kenarında şüpheli bir cisim fark etti. Yaklaştıklarında bir cesetle karşılaşan balıkçılar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. öte yandan cesedin elleri ve ayaklarının bağlandığı ve "domuz bağı" yöntemiyle etkisiz hale getirildiği iddia edildi.

Cesedin uzun süredir suda olduğu değerlendirilirken, olay yerinde güvenlik önlemleri artırılarak, cesedin kimliğini belirlemek için inceleme başlattı. Ceset, polis ekipleri ve savcı nezaretinde denizden çıkarıldı. Ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.