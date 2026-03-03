İzmitli galericiye ulaşılamıyor: 300 milyon TL iddiası Kocaeli’yi karıştırdı

Kocaeli son bir haftadır İzmit Galericiler Sitesi'nde yaşandığı iddia edilen büyük bir mali krizi konuşuyor. Bölgede uzun yıllardır faaliyet gösterdiği belirtilen ve çevrede tanınan oto galerici N.Ş.'nin, yaklaşık 300 milyon TL'lik para trafiğinin ardından ortadan kaybolduğu iddia edildi. İddialara göre N.Ş.'nin yaklaşık 100 milyon TL'yi bankalardan kredi yoluyla, 200 milyon TL'yi ise piyasadan temin ettiği belirtiliyor. Söz konusu para hareketliliğinin ardından galericiye bir haftadır ulaşılamadığı ifade edilirken, iş yerinin bulunduğu dükkâna haciz işlemi uygulandığı da öne sürüldü.

HERKES ŞOKTA

Galericiler Sitesi'ndeki bazı esnaf ve vatandaşlar, yaşanan gelişmelerin ardından büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getiriyor. İddialara göre bazı kişiler birikimlerini araç yatırımı veya ticari ortaklık kapsamında N.Ş.'ye teslim etti. Olayın ardından birçok kişinin maddi kayıp yaşadığı konuşuluyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün konuya ilişkin kapsamlı bir inceleme başlattığı öğrenildi.