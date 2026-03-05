Haberler Yaşam Haberleri İzmit'te 2 katlı evde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 5.03.2026 02:31

İzmit'te 2 katlı evde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında, yalnız yaşayan Cahit Tanıl (71), hayatını kaybetti.

DHA
İzmit’te 2 katlı evde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Yangın, gece yarısı Sarıcalar Mahallesi Kocapınar Caddesi'ndeki Cahit Tanıl'ın yalnız yaşadığı 2 katlı evde çıktı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Büyüyen alevler kısa sürede evin tamamına yayıldı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler tarafından yapılan incelemede Cahit Tanıl'ın, cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Tanıl'ın, cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmit'te 2 katlı evde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz