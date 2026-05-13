Haberler Yaşam Haberleri İzmit’te 3 kişinin öldüğü korkunç saldırıda soruşturma derinleşiyor: Tutuklu sayısı 16’ya yükseldi!
Giriş Tarihi: 13.05.2026 09:59

Kocaeli İzmit ilçesinde 47 gün önce 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyada tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. İşte detaylar..

Edinilen bilgiye göre, 27 Mart'ta Ömerağa Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına otomobille gelen kişilerce ateş açılması sonucu işletme sahibi Volkan Berberoğlu (42), Cem Özer (49) ve emekli polis memuru Talip Çakır'ın hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı çalışma sürüyor.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen D.S., A.Ç., A.Ç., G.A. ve İ.C.U. isimli şüpheliler, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

2 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.C.U. ve A.Ç. tutuklandı; D.S., A.Ç. ve G.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Buse Sever - Editör
