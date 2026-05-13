İzmit’te 3 kişinin öldüğü korkunç saldırıda soruşturma derinleşiyor: Tutuklu sayısı 16’ya yükseldi!

Edinilen bilgiye göre, 27 Mart'ta Ömerağa Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına otomobille gelen kişilerce ateş açılması sonucu işletme sahibi Volkan Berberoğlu (42), Cem Özer (49) ve emekli polis memuru Talip Çakır'ın hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı çalışma sürüyor.