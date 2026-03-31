İzmit’te 3 kişinin öldüğü saldırıda 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmit İlçesi Ömerağa Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanına, geçtiğimiz Cuma günün ilk saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.Plakasız bir araçla mekânın önüne gelen saldırganlar, içeriye doğru ateş açarak olay yerinde büyük panik yaşanmasına neden oldu. Saldırıda işletme sahibi Volkan Berberoğlu ve yanında bulunan emekli polis Talip Çakır ile o esnada mekan önünden geçtiği öğrenilen Cem Özer hayatını kaybederken, mekân çalışanları Türkeş Çimen ve Cüneyt Sarmal yaralandı.

9 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden işlemleri tamamlanan 9 kişi, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

ORGANİZE SALDIRI İDDİASI

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre saldırının organize bir şekilde gerçekleştirildiği değerlendiriliyor. Şüphelilerden birinin Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenilirken, olaydan günler önce kente gelerek keşif yaptıkları yönünde bulgulara ulaşıldı.Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.