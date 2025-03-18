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Giriş Tarihi: 18.3.2025 15:33 Son Güncelleme: 18.3.2025 15:35

İzmit’te 5 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

İşlemiş olduğu 5 farklı suçtan, hakkında kesinleşmiş  10 yıl  3 ay 10 gün hapis cezası bulunan R.K, Kocaeli İzmit İlçesinde  devriye görevinde bulunan motosikletli yunus timleri tarafından yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
İzmit’te 5 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis (Yunus) Timleri, İzmit'te şüphe üzerine durdurdukları R.K. isimli şahsın 5 ayrı yakalama emriyle arandığını tespit etti. Hakkında kesinleşmiş 10 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemeye göre, R.K. "Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 2 ayrı dosyadan, ayrıca "Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma" suçundan ise 3 farklı dosyadan aranıyordu. Yakalanan şahıs, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İzmit’te 5 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
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