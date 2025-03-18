İzmit’te 5 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis (Yunus) Timleri, İzmit'te şüphe üzerine durdurdukları R.K. isimli şahsın 5 ayrı yakalama emriyle arandığını tespit etti. Hakkında kesinleşmiş 10 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemeye göre, R.K. "Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 2 ayrı dosyadan, ayrıca "Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma" suçundan ise 3 farklı dosyadan aranıyordu. Yakalanan şahıs, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.