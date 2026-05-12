İzmit’te 5. kattan düşen genç hayatını kaybetti

İzmit ilçesi Plajyolu bölgesinde meydana gelen olayda iddiaya göre Gökhan Öçbe, ikamet ettiği evin camından henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, vakit kaybetmeden sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olayın nasıl gerçekleştiğini netleştirmek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.

Evli ve 2 çocuk babası Gökhan Öçbe'nin cenazesi, ikindi namazına müteakip Maşukiye Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Maşukiye Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

