İzmit’te acı olay! İki katlı ev kül oldu, yaşlı adam hayatını kaybetti

İzmit ilçesine bağlı Sarıcalar Köyü'nde çarşamba akşamı geç saatlerde iki katlı ahşap bir evde çıkan yangın köyde korku dolu anlara neden oldu. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyerek evi tamamen sardı.Alevleri ve yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Uzun süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri içeride mahsur kaldığı bildirilen kişiye ulaşmak için evde arama yaptı. Yapılan inceleme sonucunda evde bulunan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden kişinin Cavit Tanıl olduğu belirlendi.Tanıl'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından küle dönen evde soğutma çalışmaları başlatılırken, polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.