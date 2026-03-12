İzmit’te adliye önünde husumetlisini öldürmüştü: Cinayette kan donduran ’cinsel istismar’ detayı!

Olay, Körfez Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi üzerinde bulunan Kocaeli Adliyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, adliyede görülen bir davanın ardından taraflar dışarıda karşılaştı. Daha önce aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Sümeyye M. ile Emrah Çeliksoy arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşların araya girme çabalarına rağmen tartışma giderek alevlendi. İddialara göre Sümeyye M., adliye karşısındaki bir iş yerinden aldığı bıçakla Emrah Çeliksoy'un üzerine yürüdü ve onu kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan Çeliksoy, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İSTİSMAR İDDİASI

Ortaya çıkan bilgilere göre göre 2025 yılında bir akaryakıt istasyonunda Emrah Çeliksoy ile Ahmet Furkan Ö. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyümüş, Çeliksoy'un Ahmet Furkan Ö.'yü bıçakladığı öne sürülmüştü. Yaralanan Ahmet Furkan Ö.'nün daha sonra Çeliksoy'un evinin bulunduğu bölgeye giderek silahla ateş açtığı ve olayda birkaç kişinin yaralandığı iddia edilmişti. Bu olayla ilgili açılan davada, Emrah Çeliksoy hakkında "öldürmeye teşebbüs", Ahmet Furkan Ö. hakkında ise "yaralama" suçlamalarıyla Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama sürüyordu. Söz konusu davanın son duruşmasında, Ahmet Furkan Ö.'nün o dönem eşi olan Sümeyye M. tanık olarak dinlendi. Duruşmada ifade veren Sümeyye M., Emrah Çeliksoy'un kendisine geçmişte cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Sümeyye M., ifadesinde Çeliksoy'un o dönem eşinin yakın arkadaşı olduğunu, kendisiyle yakınlık kurmaya çalıştığını ve bir otelde konuşmak için buluştukları sırada cinsel istismara maruz kaldığını ileri sürdü.

EVLENDİKTEN SONRADA RAHATSIZ ETTİ İDDİASI

Sümeyye M.'nin mahkemede verdiği ifadede, yaşanan olaydan sonra korktuğu için uzun süre kimseye bir şey anlatamadığını söylediği öğrenildi. Daha sonra eşiyle evlendiklerini belirten Sümeyye M., Emrah Çeliksoy'un zaman zaman mesaj atarak kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini, eşinin bu durumu öğrenmesinin ardından boşandıklarını ve bu olay nedeniyle iki taraf arasında daha önce de bir kavga yaşandığını anlattı.

YAŞANANLARA DAYANAMADIM

Sümmeye M'nin tanık olarak dinlendiği dava sonrası mahkeme çıkışında tarafların yeniden karşı karşıya geldiği ve bu sırada çıkan tartışmanın büyüyerek bıçaklı saldırıya dönüştüğü ve Sümeyye M.'nin bir kafeden aldığı bıçakla Emrah Çeliksoy'u kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü öğrenildi. Sümeyye M.'nin emniyette verdiği ilk ifadesinde ise mahkemede anlattığı istismar iddialarını yinelediği ve yaşananlara dayanamadığını söylediği öne sürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sümeyye M.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi beklenirken, cinayetle ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi. Hayatını kaybeden Emrah Çeliksoy'un cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.