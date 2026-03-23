İzmit’te anne ve oğluna saldırıda 1 kişi tutuklandı

Edinilen bilgi ve iddialara göre; İzmit İlçesi yürüyüş yolundaki bir mekânda oturan Kaan Y. ve annesi Meryem Y.'nin yakınında bulunan 2 ayrı gurup arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında, tarafların birbirlerine küfürlü konuşmalarından rahatsız olan Kaan Y.,"Burada kadınlar var. Küfür etmeyin" uyarısında bulundu. Bu uyarı sonrasında, birbirleri ile tartışan kalabalık gurup, kendilerini küfür etmemeleri için uyaran Kaan Y'nin üzerine saldırdı. Anne Meryem Y. ise araya girip oğlunu kurtarmak istedi. Ancak o da saldırganların hedefi oldu. Dakikalar süren darp sonucu anne ve oğlu yaralanarak hastanelik oldu.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay sonrası yapılan şikayet üzerine olaya karışan şüpheliler Emrah G., Kürşat G. ve Uğur S., Kocaeli Emniyeti'nin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kürşat G. tutuklanırken, 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.