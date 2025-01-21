İzmit’te dehşet: Taksici boğazı kesilerek öldürüldü

İzmit ilçesi Arızlı bölgesinde sabah saatlerinde, olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta hareketsiz yatan bir erkek cesedi gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini ve boğazının kesilmiş olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucu, kimliği tespit edilen şahsın, taksici Emre Bayram olduğu belirlendi. Korkunç şekilde yaşamını yitiren Bayram'ın cesedi, detaylı inceleme için hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın aydınlatılması için Arızlı bölgesinde geniş çaplı bir inceleme başlattı. Bölgede bulunan güvenlik kameraları incelenirken, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilere ulaşmak amacıyla kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor.

TEDİRGİN ETTİ

Yaşanan cinayet, İzmit'te taksiciler arasında büyük bir tedirginlik yarattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardındaki sır perdesini aralamak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.